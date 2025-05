Il 37 Salone Internazionale del Libro di Torino

Il Salone Internazionale del Libro di Torino si terrà al Lingotto Fiere da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, sempre sotto la direzione di Annalena. 🔗Leggi su Wptravelblog.it © Wptravelblog.it - Il 37° Salone Internazionale del Libro di Torino

Approfondimenti da altre fonti

Altrimedia Edizioni alla 37^ edizione del Salone Internazionale del libro di Torino

informazione.it scrive: La casa editrice materana Altrimedia Edizioni sarà presente al Salone Internazionale del libro di Torino da giovedì 9 a lunedì 13 maggio nello Stand del Consiglio Regionale della Basilicata (Stand L27 ...

Al Salone del libro si apre uno spazio dedicato alla poesia

Da msn.com: Scandito da un programma di 27 eventi fra novità editoriali e omaggi monografici, con 58 voci rappresentative della scena poetica italiana arricchite da focus internazionali, torna dal 15 al 19 maggio ...

Salone del libro di Torino 2025, i 10 incontri da non perdere

Come scrive informazione.it: Emmanuel Carrère Venerdì 16 maggio, ore 18.30, Auditorium Lo scrittore francese, autore di libri cult come L'avversario e Limonov, presenterà la nuova edizione a cura della casa editrice Adelphi del l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Asmodee al Play di Modena e al Salone Internazionale del Libro di Torino

Gli appassionati del gioco da tavolo potranno visitare lo stand di Asmodee Italia in entrambe le prestigiose fiere, che si svolgeranno durante lo stesso periodo.