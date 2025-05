Il 2025 orribile di Jorge Martin e Pecco Bagnaia

Il 2025 di Jorge Martin e Pecco Bagnaia si presenta intriso di sfide inaspettate. Dopo un 2024 brillante, entrambi i piloti si trovano a fronteggiare difficoltà impreviste che mettono alla prova le loro carriere. Mentre Martin fatica a ritrovare la forma, Bagnaia deve navigare una situazione ancora più complessa. Cosa riserverà il futuro per questi talenti?

I casi di Jorge Martin e Pecco Bagnaia dimostrano come le traiettorie di carriera possano cambiare in poco tempo. Entrambi reduci da un 2024 di altissimo livello, oggi stanno facendo i conti con una serie di problemi difficili da prevedere fino a poco tempo fa. Più complicata la situazione di Martin, che sta attraversando un calvario. Tutto è iniziato a febbraio, quando un highside subito a Sepang durante i test pre-stagionali gli ha causato una frattura alla mano destra e tre al piede sinistro. Dopo poche settimane, a causa di un nuovo incidente ha subito altre fratture a polso e mano sinistra e al calcagno. Dopo una la lunga degenza, nel Gp di rientro - il quarto stagionale, quello di Lusail - l'ennesimo episodio negativo: una caduta su un cordolo a cui è seguito il contatto con l'incolpevole Fabio Di Giannantonio.

