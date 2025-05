Ieri in Campania | forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Ieri, martedì 13 maggio 2025, la Campania è stata scossa da un forte terremoto nei Campi Flegrei, avvertito anche a Napoli. Nel contesto di queste notizie emergenti, si segnala un'indagine della Polizia di Stato riguardante un'aggressione ai danni di tifosi dell’Avellino presso la stazione di servizio Murge Ovest. Tempo di lettura: 2 minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 13 maggio 2025. Avellino – La Polizia di Stato, a conclusione dell’attività d’indagine svolta a seguito di un’aggressione subita da alcuni giovani tifosi della squadra dell’Avellino nella stazione di servizio Murge Ovest, sull’autostrada A14, ha dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari. (LEGGI QUI) Benevento – La Polizia di Stato ha proceduto ad un controllo di un’attività destinata alla somministrazione di cibi e bevande, sita in provincia di Benevento, risultata non in regola rispetto alla normativa vigente in materia, oltre ad aver contestato una sanzione pecuniaria di oltre 10.000 euro. (LEGGI QUI) Caserta – I tormentoni estivi debutteranno dal vivo con i 5 appuntamenti gratuiti del 105 Summer Festival: il 6 giugno a Baia Domizia, nel casertano, il 13 al parco San Giuliano di Venezia, il 20 a Genova e, per la prima volta, il 27 giugno a Golfo Aranci, in Sardegna, e infine il 4 luglio – anche qui in una location inedita – a Comacchio. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Altre fonti ne stanno dando notizia

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07: magnitudo 4.4. Una seconda scossa elle 12.25

Secondo msn.com: Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07 di magnitudo 4.4. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli e nei comuni della provincia ...

Sciame sismico nei Campi Flegrei, la scossa più forte di 4.4

Lo riporta rainews.it: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli, dal quartiere di Fuorigrotta ai Comuni del Vesuviano, poco dopo le 12 di martedì 13 maggio. Il sisma è durato diversi secondi ...

Forte terremoto ai Campi Flegrei, scossa magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli. Sfollate scuole e università

Scrive blitzquotidiano.it: Forte terremoto ai Campi Flegrei, scossa magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli. Sfollate scuole e università.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.