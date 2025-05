ieg col vento in poppa ricavi a 1028 milioni nel primo trimestre

Italian Exhibition Group (IEG) segna un'importante crescita con ricavi di 1.028 milioni nel primo trimestre, come sottolinea l'amministratore delegato Corrado Peraboni. Questi risultati confermano l'efficacia del piano strategico del gruppo, promettendo un futuro luminoso nel settore fieristico e degli eventi. La soddisfazione di Peraboni riflette l'impegno verso l'espansione e l'innovazione.

di Giuseppe Catapano "È un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del gruppo tracciato con il piano strategico". Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group (foto), accoglie con soddisfazione i dati del primo trimestre. La società alla quale fanno capo le fiere di Rimini e Vicenza ha chiuso il periodo gennaio-marzo di quest'anno con "ottimi risultati": ricavi a 102,8 milioni di euro (+15,7% rispetto al primo trimestre 2024, cioè +14 milioni), adjusted Ebitda a 38,2 milioni (+11,2), adjusted Ebit a 33,3 milioni (+10,9%), posizione finanziaria netta monetaria a 16,5 milioni, in aumento rispetto ai 13,5 milioni al 31 dicembre 2024. "La robusta crescita organica nel trimestre – argomenta Peraboni – è stata accompagnata dal contributo delle nuove acquisizioni. A livello internazionale nel 2025 abbiamo accelerato lo sviluppo del portafoglio prodotti acquisendo Fenagra, Fiera internazionale dell'agroindustria e della nutrizione animale in Brasile, area geografica ad alto potenziale di sviluppo, e lanciando la prima edizione in Arabia Saudita di un evento nel settore wellness con il Riyadh Muscle, geo-clonazione di un evento proprietario negli Emirati Arabi".