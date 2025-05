Idrogeno nucleare e cybersecurity a Piacenza Expo tre mostre-mercato sulla transizione energetica

Si è svolta oggi a Confindustria Piacenza la conferenza stampa per la presentazione della 4ª edizione di Hydrogen Expo, della 2ª edizione di Cybsec Expo e della 1ª edizione di Nuclear Power Expo. Queste tre importanti manifestazioni fieristiche, dedicate alla transizione energetica e alla cybersecurity, si terranno nel polo espositivo di Piacenza dal 21 marzo.

Si è svolta oggi, alla sede di Confindustria Piacenza, la conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione di Hydrogen Expo, della 2ª edizione di Cybsec Expo e della 1ª edizione di Nuclear Power Expo: tre manifestazioni fieristiche che animeranno il polo espositivo di Piacenza da mercoledì 21. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Idrogeno, nucleare e cybersecurity, a Piacenza Expo tre mostre-mercato sulla transizione energetica

