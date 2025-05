Idol Music Festival obiettivo centrato | Abbiamo già la testa al 2026

Il "Idol Music Festival" ha centrato l'obiettivo, sorprendendo con una straordinaria affluenza di oltre mille persone nella splendida cornice di piazza della Vittoria a Lodi. Dopo il successo di questa terza edizione, gli organizzatori guardano già al 2026, pronti a superare ogni aspettativa per il futuro. Un evento che celebra la musica e la comunità!

Obiettivo raggiunto per l’“ Idol Music Festival “ andato in scena nell’ultimo fine settimana in piazza della Vittoria a Lodi. La terza edizione della manifestazione ha migliorato il successo di pubblico della precedente edizione, portando in piazza oltre mila persone. Soddisfazione degli organizzatori che evidenziano anche "il segnale chiaro arrivato, ossia che la città è anche dei giovani che sanno vivere e far vivere gli spazi anche in tanti modi diversi". "Volevano migliorare il festival – dice il direttore artistico Lorenzo Nicoletti – e ci siamo riusciti grazie a una nuova formula più dedicata ai giovani, arricchendo la proposta con più artisti e più centrata verso i gusti degli under 25". Il Comune, unico ente organizzatore, che ha puntato fin da subito sul progetto vuole continuare questo percorso dedicato ai giovanissimi: "Un record di presenze anche quest’anno merito di un’ottima organizzazione dello staff, del lavoro degli uffici, della scelta artistica e di una comunicazione ormai ottimizzata" commenta l’assessore agli Eventi e alle Politiche giovanili, Francesco Milanesi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Idol Music Festival, obiettivo centrato: "Abbiamo già la testa al 2026"

