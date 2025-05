Icardi ritorna in Serie A | ha scelto la prossima squadra

Icardi torna in Serie A, pronto a vivere una nuova avventura tricolore dopo l'addio al Galatasaray. Il bomber ex Inter, protagonista negli ultimi due anni con i turchi grazie a straordinarie performance, riaccende le speranze dei tifosi italiani. Scopri le ultime notizie su questo atteso ritorno nel campionato nostrano.

Ultime notizie sul bomber ex Inter, l’Italia lo attende nuovamente: addio al Galatasaray e nuova avventura tricolore Nelle due precedenti stagioni, era stato grande protagonista e trascinatore al Galatasaray a suon di gol, dimostrando di non aver assolutamente perso la sua grande capacità realizzativa. Quest’anno, però, non ha potuto ripetersi, a causa di un grave infortunio all’inizio dell’annata. Mauro Icardi è ancora ai box e ha potuto soltanto osservare da lontano le gesta dei suoi compagni di squadra. Icardi ritorna in Serie A: ha scelto la prossima squadra – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Le luci della ribalta se le è prese Victor Osimhen, che lo ha rimpiazzato come goleador principe della squadra. L’argentino, intanto, sta ancora lavorando per tornare al top fisicamente. Ma per il suo ritorno in campo potrebbe scegliere di tornare di nuovo in Serie A, un campionato di cui ha conservato sempre un ottimo ricordo. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Icardi ritorna in Serie A: ha scelto la prossima squadra

Ne parlano su altre fonti

Icardi ritorna in Serie A: ha scelto la prossima squadra

Si legge su calciomercato.it: Ultime notizie sul bomber ex Inter, l’Italia lo attende nuovamente: addio al Galatasaray e nuova avventura tricolore Nelle due precedenti stagioni, era stato grande protagonista e trascinatore al Gala ...

Icardi torna in Serie A: dalla Turchia svelano cifre e destinazione

Secondo spaziointer.it: Di nuovo sulla stessa strada l'Inter e Mauro Icardi, per il ritorno in Serie A di Maurito dopo le esperienze vissute all'estero.

Siamo stufi, vattene via: Icardi rispedito in Serie A | I suoi gol per andare in Europa

jmania.it scrive: L’attaccante argentino sta facendo benissimo al Galatasaray, dove è diventato un idolo della tifoseria a suon di gol. Da tempo però, si susseguono le voci che parlano di un Icardi ormai stanco di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elabdellaoui, difensore del Galatasaray ferito da fuochi d'artificio a capodanno. Rischia di perdere la vista.

Il difensore della nazionale norvegese Omar Elabdellaoui, che gioca per la Turchia al Galatasaray, ha subito gravi ferite al viso e ad entrambi gli occhi a causa dei fuochi d'artificio durante i festeggiamenti di Capodanno.