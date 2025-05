I vigili del fuoco volontari concludono il corso patenti con modulo di guida su terreno non preparato FOTO

I vigili del fuoco volontari di Pescara hanno recentemente concluso un corso patenti dedicato alla guida su terreno non preparato. Questo programma di quattro settimane ha visto l'impegno di esperti istruttori, che hanno fornito training teorico e pratico per garantire una preparazione adeguata agli operatori in situazioni di emergenza.

Nel Comando dei vigili del fuoco di Pescara si è concluso il corso patenti con modulo di guida su terreno non preparato. Il corso, della durata di 4 settimane riservato al personale volontario, ha visto impegnato istruttori di guida del Comando di Pescara con lezioni teoriche e pratiche nella.

