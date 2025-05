I Verdi controcorrente | Aimag sia indipendente

I Verdi Controcorrente si battono per l'indipendenza di Aimag, mentre il percorso verso il controllo di Hera sulla multiutility di Bassa e Carpi si complica. Anche Alleanza Verdi Sinistra (Avs), parte della giunta carpigiana, esprime incertezze attraverso un documento unanime, evidenziando le tensioni e i dubbi che caratterizzano questa delicata situazione.

Si fa più accidentato il cammino che deve portare al controllo della società bolognese Hera sulla multiutility di Bassa e Carpi, Aimag. Dubbi, ora, assalgono anche una forza di giunta a Carpi, Alleanza Verdi Sinistra (Avs), che si esprime attraverso un documento condiviso da tutte le sue espressioni di Terre d’Argine. "La fretta - è l’attacco mosso da Avs - appare più come una strategia politica che una necessità reale". Le critiche all’accordo che prevede la riduzione delle quote azionarie possedute dai 21 Comuni soci di Aimag dal 65% al 51%, la crescita di quelle del socio Hera dal 25% al 41% e che comporta, secondo l’ Antitrust, la cessione a Hera del controllo esclusivo, muovono dalla contestazione di affermazioni recenti fatte a Carpi da direttore e presidente Aimag sul servizio idrico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Verdi controcorrente: "Aimag sia indipendente"

