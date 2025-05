i traguardi di gabry little hero che ha dato un duro colpo alla sifd la sua malattia rarissima

Gabry, il "little hero", ha affrontato la sfida della sua rarissima malattia con coraggio e determinazione. A Milano, i suoi primi passi senza deambulatore e i successi scolastici hanno trasformato sogni impossibili in realtà. Oggi, a 7 anni e mezzo, Gabry continua a meravigliarsi e a ispirare tutti con la sua straordinaria resilienza.

Milano – I primi passi mossi senza l’aiuto del deambulatore. I quaderni del primo anno di scuola. Traguardi che sembravano impossibili. Eppure Gabry ce l’ha fatta: il “little hero”, piccolo eroe, che oggi ha 7 anni e mezzo, vive ogni giornata con stupore e trasmette la sua capacità di meravigliarsi a chi lo circonda. “Un bambino “sociale“, come lo definisce la sua dottoressa: sta bene in mezzo agli altri”, dicono i genitori, Filomena Rinaldi e Cristiano Costanzo. Il loro bambino, a novembre del 2019 ha dato un duro colpo alla Sifd, la malattia rara con cui è nato, unico in Italia, riuscendo a sopravvivere grazie a un trapianto di midollo. L’anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B, febbri periodiche e ritardo dello sviluppo, lascia il segno ma Gabry ha saputo reagire. LUCIDI VAZZANA UN CALCIO ALLA VITA - E in suo onore, sabato 10, si è svolta la terza edizione dell’evento “Dai un calcio alla vita“ al centro sportivo Massola in via Don Minzoni 4 nel quartiere Dergano: una festa gratuita per tutti, organizzata dall’associazione “Gabry little hero" creata dai suoi genitori per diffondere la “Cultura del dono”, “restituendo il bene che abbiamo ricevuto realizzando progetti per il prossimo”, spiega papà Cristiano, presidente dell’organizzazione di volontariato che in 4 anni e mezzo ha raccolto oltre 500mila euro grazie ai quali sono stati donati macchinari agli ospedali e promossi progetti inclusivi in scuole, giardini e non solo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it