I tifosi dell’Amburgo distruggono il campo dopo la promozione in Bundesliga | la panchina è devastata

Dopo la tanto attesa promozione in Bundesliga, i tifosi dell'Amburgo hanno celebrato in modo travolgente, ma non senza conseguenze. L'invasione del campo ha portato a danni ingenti: il prato è pieno di crateri e la panchina è andata devastata. Il clima di festa ha lasciato anche pile di rifiuti sugli spalti. Scopri di più…

Il prato dello stadio dell'Amburgo è stato completamente rovinato dall'invasione dopo la promozione in Bundesliga: il campo è pieno di crateri, sugli spalti sono presenti tanti rifiuti. 🔗Leggi su Fanpage.it

