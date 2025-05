I tesori nascosti dell’Irpinia entrano nel Registro delle De Co della Campania

Questa mattina, ad Avella, si è svolto un importante convegno sul tema delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania, presso il Teatro Comunale “Domenico Biancardi”. L'evento ha messo in luce i tesori nascosti dell'Irpinia, sottolineando il ruolo fondamentale di queste iniziative nella valorizzazione delle comunità locali e della loro identità culturale.

Ha avuto luogo questa mattina, ad Avella (AV), presso il Teatro Comunale "Domenico Biancardi", il convegno sul tema: "Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania nella valorizzazione delle comunità locali", iniziativa organizzata dall'Associazione.

I tesori nascosti dell'Irpinia entrano nel Registro delle De.Co. della Campania

