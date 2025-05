i super testimoni di garlasco l arma gettata nel canale e le voci che tornano su stefania cappa mai indagata è lei anzi no sono uno stupido

Nel contesto del delitto di Garlasco, le testimonianze si intrecciano in un labirinto di verità e contraddizioni. L'arma gettata nel canale e il mistero di Stefania Cappa, mai indagata, riaccendono il dibattito. Tra super testimoni e figure enigmatiche, emerge la voce di Marco Demont, un elemento chiave nel complesso mosaico giudiziario di questa tragica vicenda.

Pavia – In principio fu l’uomo dei tombini. Nel lungo elenco dei testimoni scartati e ripescati, attendibili e bocciati a seconda dei gradi di giudizio e delle opinioni dei giudici, in una vicenda complessa come quella del delitto di Garlasco, oggi torna fondamentale la dichiarazione di Marco Demontis Muschitta. Il 13 agosto 2007, il giorno del delitto, Muschitta è a Garlasco. È impiegato nella municipalizzata della zona e sta curando la manutenzione di un condotto. Si presenta agli inquirenti il 27 settembre 2007, oltre un mese dopo il delitto. Le gemelle Cappa, Paola e Stefania: chi sono le cugine di Chiara Poggi, dal fotomontaggio nel 2007 ai sospetti di ritorno “Tra le 9.25 e le 9.40-9.45 del 13 agosto 2007 ho visto lungo via Pavia (strada che incrocia via Pascoli, dove sorge la villetta del Delitto, ndr) mentre mi trovavo a bordo del furgone di lavoro, su una bicicletta, la cugina bionda di Chiara Poggi con un attrezzo da camino nella mano destra”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it