I Simpson arriva il set Lego del Krusty Burger il fast-food più famoso di Springfield

Arriva il set LEGO del Krusty Burger, il fast food più famoso di Springfield! Con 1.635 pezzi, LEGO Icons I Simpson™: Krusty Burger offre un'esperienza unica per i fan della serie, permettendo di ricreare il celebre ristorante con personaggi e dettagli straordinari. Preparati a "servire" i tuoi personaggi preferiti in un autentico mondo di Lego!

Sarà possibile "servire" l'iconico Krusty Burger de I Simpson grazie a un set Lego altamente dettagliato dell'iconico fast-food, con tanto di personaggi ed easter egg. Il Gruppo Lego presenta Lego Icons I Simpson™: Krusty Burger, un set da 1.635 pezzi che riproduce con grande accuratezza l'iconico locale di Springfield. Disponibile dal 4 giugno (o dal 1° in accesso anticipato per gli Insiders), include 7 minifigure e numerosi dettagli fedeli alla serie. In omaggio, per un periodo limitato, anche il salotto dei Simpson. Il Krusty Burger di Lego apre i battenti e diventa un set da collezione Springfield non è mai stata così vicina. Con il nuovo set Lego Icons I Simpson™: Krusty Burger, il Gruppo Lego trasforma in realtà uno dei luoghi più iconici della serie.

I Simpson, arriva il set Lego del Krusty Burger, il fast-food più famoso di Springfield

I Simpson: LEGO annuncia il set del nuovo Krusty Burger, ed è fantastico!

Krusty Burger diventa LEGO: la nuova icona dei Simpson

