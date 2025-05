I sanitari spesso sono coloro che intervengono per primi in contesti di violenza

Nel contesto della violenza, i sanitari svolgono un ruolo cruciale come primi intervenuti. Martedì 13 maggio, la Commissione delle Elette del Comune di Piacenza, guidata da Gloria Zanardi e composta da diverse membri, ha ospitato un'audizione a Palazzo Mercanti con Stefano Nani, per approfondire queste tematiche fondamentali.

Martedì 13 maggio la Commissione delle Elette del Comune di Piacenza – presieduta da Gloria Zanardi e presenti Tiziana Albasi, Caterina Pagani, Costanza De Poli, Claudia Gnocchi, Elisabetta Menzani, Angela Fugazza, Margherita Lecce, Sibilla Brusamonti – ha audito a Palazzo Mercanti Stefano Nani. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «I sanitari spesso sono coloro che intervengono per primi in contesti di violenza»

