i riformisti pd contraddicono schlein sui referendum e finalmente fanno politica

Si apre un'altra fase nella vicenda del Partito democratico, perché per la prima volta in modo così esplicito e pubblico la minoranza riformista contraddice apertamente le scelte della maggioranza della segretaria Elly Schlein. Era d'altronde inevitabile che il nodo dei referendum venisse al pettine: sin dall'inizio la consultazione per abrogare il Jobs act, lanciata da Maurizio Landini e appoggiata dal triumvirato della sinistra Schlein-Conte-Fratoianni, aveva visto la contrarietà dei riformisti (che semmai hanno avuto il torto di non formalizzarla in Direzione). Ieri hanno rotto gli indugi: «Voteremo sì al referendum sulla cittadinanza e sì al quesito sulle imprese appaltanti. Ma non voteremo gli altri tre quesiti, perché la condizione del lavoro in Italia passa dal futuro, non da una sterile resa dei conti con il passato».