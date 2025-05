I riformisti del Pd non votano al referendum del Pd

All'interno del Partito Democratico, i riformisti si distaccano dalla segreteria di Elly Schlein, segnando una frattura sul referendum riguardante il Jobs Act. «La condizione del lavoro in Italia deve proiettarsi verso il futuro», affermano gli ex renziani, rifiutando di rinnegare le riforme passate e lanciando una sfida significativa alla leadership attuale.

La sfida alla segretaria Pd Elly Schlein è lanciata da dentro il partito: «La condizione del lavoro in Italia passa dal futuro, non da una sterile resa dei conti col passato». Gli ex renziani del Nazareno si smarcano dalla segreteria perché non ci stanno a sconfessare il Jobs Act e così, in una lettera a Repubblica, hanno annunciato che l’8 e 9 giugno voteranno a favore solo dei referendum abrogativi sulla cittadinanza e sugli appalti, astenendosi sugli altri quesiti che riguardano il Jobs Act. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I riformisti del Pd non votano al referendum del Pd

Riformisti Pd, Quartapelle: “Andare oltre Landini e il referendum, la priorità va data agli stipendi bassi non a leggi di dieci anni fa”

Scrive msn.com: Onorevole Lia Quartapelle, riformista del Pd e tra le firmatarie della lettera dei sei riformisti sui referendum voluti dalla Cgil indica l’esigenza di fissare un punto fermo, di dire: non ci stiamo.

Pd sinistrato dai referendum

Secondo startmag.it: I riformisti del Pd che ieri hanno scritto a “La Repubblica” per annunciare che non voteranno su tre quesiti relativi al referendum sul jobs act sottolineano che “la condizione del lavoro passa dal ...

Picierno: «Al referendum ritirerò solo 2 schede, nel Pd il voto non sia l’abiura di una stagione politica»

Scrive corriere.it: Il referendum è una resa dei conti tra le due anime del Pd come dice il centrodestra? «Non c’è nessuna resa dei conti in corso. A chi ci critica, dalla maggioranza, vorrei ricordare che l’ultima vera ...

