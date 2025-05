I Puffi | Rihanna è Puffetta nel nuovo film animato online il trailer e la canzone Friend of Mine

Rihanna debutta nel mondo dei Puffi, prestando la sua voce all’amata Puffetta nel nuovo film animato di Paramount Pictures. Il primo trailer ufficiale svela la magia di questa avventura, accompagnata dalla nuova canzone originale "Friend of Mine". Scopri come i Puffi tornano in grande stile sul grande schermo!

Paramount Pictures presenta il primo trailer ufficiale del reboot animato dei Puffi, con Rihanna nei panni (e nella voce) di Puffetta e una nuova canzone originale. Paramount Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale del nuovo film animato sui Puffi, che vedrà Rihanna doppiare l'iconica Puffetta. L'artista, vincitrice di numerosi Grammy, interpreterà anche un brano inedito dal titolo Friend of Mine, presentato in anteprima nel trailer e in uscita questo venerdì. I dettagli e la trama del film La pellicola è un reboot del franchise cinematografico che, nel corso degli anni, ha visto alternarsi nomi come Katy Perry e Demi Lovato nel ruolo della protagonista femminile. Stavolta sarà Rihanna a guidare i celebri ometti blu in un'avventura del tutto nuova. Secondo la sinossi ufficiale, quando Grande Puffo . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Puffi: Rihanna è Puffetta nel nuovo film animato, online il trailer e la canzone "Friend of Mine"

