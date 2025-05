I programmi in tv oggi 14 maggio 2025 | film e intrattenimento

Scopriamo insieme la programmazione televisiva di mercoledì 14 maggio 2025, ricca di film e intrattenimento. Su Canale 5, si sfidano Milan e Bologna, mentre su Canale 5 Internazionali di tennis, il torneo a Roma tiene incollati gli spettatori. Ecco la guida ai programmi per una serata all’insegna del divertimento!

Su Canale 5 Milan-Bologna, su Canale 5 Internazionali di tennis a Roma. Guida ai programmi Tv della serata del 14 maggio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 14 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai Movie dalle 21.20 Black Dahlia. Lee Blanchard e Bucky Bleichert sono poliziotti nella Los Angeles anni ’40. Entrambi ex pugili, condividono una donna ma anche un’ossessione. La prima è la bionda e sciccosa Kay, una ex prostituta riabilitata, compagna di Blanchard; l’ossessione è la Dalia Nera, prostituta assassinata e orribilmente mutilata. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 14 maggio 2025: film e intrattenimento

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I programmi televisivi di Rete8 per oggi, mercoledì 14 maggio

Da rete8.it: Dal tardo pomeriggio alla seconda serata i programmi televisivi di Rete8 per oggi, mercoledì 14 maggio, sono dedicati allo sport ...

Perché Ore 14 con Milo Infante non è in onda oggi e quando tornerà in tv su Rai 2

Scrive fanpage.it: Ore 14 si ferma per circa un mese. La trasmissione d'attualità condotta da Milo Infante su Rai2 lascia spazio al Giro di Italia, partito lo scorso 9 maggio ...

Internazionali Roma, il programma del 14 maggio: da Musetti-Zverev a Alcaraz-Draper. Orario e dove vederli in tv

Come scrive msn.com: Seconda settimana a Roma per gli Internazionali BNL d'Italia. Lorenzo Musetti scenderà in campo, mercoledì 14 maggio, sul Campo Centrale per il quarto di finale contro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Live-action di Lilo & Stitch nei cinema italiani dal 21 maggio 2025: ecco cosa aspettarsi dal nuovo adattamento Disney

La Disney ha confermato che il live-action di Lilo & Stitch arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2025, anticipando di due giorni l'uscita negli Stati Uniti.