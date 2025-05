I problemi della Laguna | Comitato tempi lunghi

La laguna continua a fronteggiare la problematica dei moscerini, nonostante un relativo miglioramento. Il comitato "Tempi Lunghi" si impegna a valutare strategie efficaci per superare questa crisi. Nella notte, i trattamenti lungo la costa, sia a Ponente che a Levante, riprenderanno, ma è fondamentale considerare soluzioni a lungo termine per garantire la salute dell'ambiente.

Come superare la crisi. Sebbene in misura più contenuta rispetto ai mesi scorsi, il problema dei moscerini nella laguna non può certo dirsi ancora risolto. E mentre stanotte, tra le 2 e le 6.30, i trattamenti riprenderanno lungo la costa (sia in tratti di Ponente sia in tratti di Levante) è sull’immediato futuro che si concentrano ancora numerosi dubbi relativi a competenze, tempi di attuazione, modalità di intervento. Di criticità da superare parla anche la consigliera regionale Silvia Noferi, eletta con il Movimento Cinque Stelle, dal cui gruppo è uscita lo scorso 18 aprile per aderire al Gruppo Misto con la denominazione ‘Gruppo Misto – EcoSistema’. La questione che solleva riguarda la legge per istituire un Comitato tecnico scientifico di esperti, che dovrebbe andare a coprire un periodo transitorio per evitare che si verifichi un vuoto organizzativo tra la conclusione dell’accordo di programma tra Comune e Regione e l’entrata in funzione della legge dello scorso gennaio che istituisce il Parco Ambientale con relativo Consorzio. 🔗Leggi su Lanazione.it