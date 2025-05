I primi piatti anche a 85 euro Chanel Totti dove ha festeggiato i suoi 18 anni | il noto ristorante

Il 13 maggio segna una data speciale per Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha festeggiato i suoi 18 anni in un noto ristorante. Tra piatti gourmet anche a 85 euro, la celebrazione è stata un trionfo di affetto e ricordi, condivisi da amici e familiari sui social, rendendo l'occasione ancora più memorabile.

Il 13 maggio è stato un giorno memorabile per Chanel Totti: la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha raggiunto la maggiore età. Una tappa importante celebrata con entusiasmo e affetto da amici e familiari, che sui social hanno condiviso dediche, auguri e ricordi d’infanzia. Dopo aver trascorso la giornata in compagnia dei suoi coetanei, Chanel ha continuato i festeggiamenti con una cena privata pensata appositamente per lei. >> Incidente choc sulla tangenziale, la politica morta sul colpo: lo schianto non le ha lasciato scampo La prima festa è stata organizzata da Francesco Totti, che ha voluto regalare a sua figlia un momento speciale circondata dai suoi amici più stretti. È stato proprio l’ex capitano della Roma a portare la torta per il tradizionale rito delle candeline, un gesto che ha reso il compleanno ancora più emozionante. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

