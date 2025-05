I porcellini d’India riconoscono il proprio umano?

I porcellini d'India, adorabili roditori sociali e intelligenti, sono capaci di riconoscere il proprio umano. Questa affettuosa connessione si basa su un mix di olfatto, sensi acuti e memoria sociale, permettendo loro di instaurare legami unici e duraturi. Scopri di più sulle straordinarie capacità di questi piccoli amici!

i porcellini d'India sono roditori sociali e intelligenti, che con tutta probabilità riconoscono il proprio umano grazie a un mix di olfatto, sensi acuti e memoria sociale. 🔗Leggi su Fanpage.it

