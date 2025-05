I pazienti nati con malformazione cardiaca del Policlinico San Donato allo stadio per Atalanta–Roma

Martedì 13 maggio è stato un giorno indimenticabile per i pazienti con malformazioni cardiache del Policlinico San Donato, grazie a un’iniziativa speciale organizzata da Gsd Foundation Ets con il supporto di Aicca. I piccoli e grandi pazienti hanno avuto l'opportunità di vivere un’esperienza unica durante la partita Atalanta-Roma, creando momenti di gioia e condivisione.

Martedì 13 maggio è stato, senza dubbio, un giorno davvero speciale per i pazienti in cura al reparto di Cardiochirurgia Adulti e Cardiochirurgia Pediatrica dell'Irccs Policlinico San Donato (Gruppo San Donato). Grazie all'organizzazione di Gsd Foundation Ets e al supporto di Aicca (Associazione Italiana dei Cardiopatici Congeniti Adulti), 18 pazienti adulti cardiopatici, di cui sette bambini, hanno potuto assistere dal vivo alla partita di Serie A Atalanta–Roma, una delle partite più attese e importanti della stagione. Ogni paziente è stato accompagnato da personale sanitario specifico e dedicato, per vivere in sicurezza ed entusiasmo l'emozione dello stadio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani pazienti un momento di svago e normalità, lontano dalle corsie ospedaliere, promuovendo al tempo stesso il valore terapeutico dello sport e dell'inclusione.

