I nemici di Trump? Green Deal europeo e fonti rinnovabili

Il Green Deal europeo e le fonti rinnovabili incontrano resistenze, in particolare dagli avversari di Trump. Secondo gli esperti, la transizione energetica è vista da alcuni settori dell'economia statunitense come una minaccia. Luigi Moretti avverte che, sebbene possano esserci ritardi negli investimenti, il percorso verso la riduzione delle emissioni rimane saldamente in carreggiata.

Gli esperti di Ecco: la transizione energetica percepita come un pericolo da certi settori dell’economia Usa. Luigi Moretti: possibile il posticipo degli investimenti, ma il percorso per ridurre le emissioni non è a rischio 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - I nemici di Trump? Green Deal europeo e fonti rinnovabili

Le notizie più recenti da fonti esterne

I nemici di Trump? Green Deal europeo e fonti rinnovabili

Riporta ecodibergamo.it: Gli esperti di Ecco: la transizione energetica percepita come un pericolo da certi settori dell’economia Usa. Luigi Moretti: possibile il posticipo degli investimenti, ma il percorso per ridurre le em ...

“Grazie” a Trump la retorica green è cambiata. Ora tocca alle politiche

Secondo tempi.it: I leader di aziende e organizzazioni internazionali hanno smesso di fare promesse impossibili sui cambiamenti climatici. Il prossimo passo è smettere di buttare i soldi in progetti inutili ...

Dazi, il vero nemico di Trump è il Green Deal europeo

repubblica.it scrive: Secondo gli analisti di Ecco, il think tank italiano per il clima, oltre il 50% dell’export Usa in Europa consiste in prodotti fossili e la transizione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.