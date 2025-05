I liceali parigini ospiti in città Incontro con il sindaco in Comune

Prosegue con entusiasmo lo scambio linguistico promosso nell’ambito del programma Erasmus+ tra l’istituto Leonardo da Vinci e il Lycée Buffon di Parigi. Dopo l’esperienza degli studenti italiani nella capitale francese, è ora il turno di quattro studenti francesi e della loro insegnante, Sandra Millot, accolti per il loro soggiorno civitanovese in programma dal 7 al 17 maggio. Un’esperienza formativa e significativa, che si svolge tra due date cruciali per l’identità europea: l’8 maggio, giorno della Liberazione in Francia, e il 9 maggio, giornata dell’Europa. Proprio questi valori – memoria storica, cittadinanza europea e dialogo interculturale – sono stati al centro del ricevimento in Comune con il sindaco Fabrizio Ciarapica, alla presenza degli studenti italiani coinvolti nello scambio e delle professoresse Maria Luigia Bizzarri e Daniela Ciotti, che hanno seguito il progetto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I liceali parigini ospiti in città. Incontro con il sindaco in Comune

