I giudici danno ragione a Vittorio Agnoletto | Estraneo alle azioni dei black bloc

La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza, riconoscendo la totale estraneità di Vittorio Agnoletto alle azioni dei black bloc. Il leader del Genoa Social Forum ha così ottenuto giustizia nel processo per diffamazione dopo le affermazioni del ex numero due della polizia di Genova, Giovanni Calesini, che lo collegava erroneamente a violenze e disordini.

Nuova sentenza della Corte d'Appello nel processo per diffamazione intentato dal leader del Genoa Social Forum. L'allora numero due della polizia genovese, Giovanni Calesini, ipotizzò una forma di legame tra l'attivista e le frange estreme protagoniste degli scontri

I giudici danno ragione ad Agnoletto: “Estraneo alle azioni dei black bloc”

