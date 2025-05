I giovani scienziati si mettono in mostra

I giovani scienziati brillano nella manifestazione "Scienza under 18 Monza e Brianza", inaugurata nei suggestivi chiostri dell’istituto Confalonieri. Tra esperimenti affascinanti sull'acqua e l'energia elettrica, gli studenti mettono in luce la loro creatività scientifica. Oggi e domani continueranno a presentare i loro progetti innovativi in diverse modalità, ispirando le future generazioni.

Inaugurata la manifestazione “Scienza under 18 Monza e Brianza”, nei chiostri dell’ istituto Confalonieri di Monza, fra esperimenti con l’acqua, con l’energia elettrica e immaginando il movimento della Terra e dei pianeti. Anche oggi e domani gli studenti presenteranno i lavori secondo diverse modalità espositive: Exhibit e Simposio e Fotografia scientifica sempre alla scuola Confalonieri; Teatro scientifico che andrà in scena a Palazzo Terragni di Lissone e al Teatro di Biassono. Sono presenti gli studenti del liceo artistico “Amedeo Modigliani” di Giussano e quelli del liceo artistico “Nanni Valentini” della Villa Reale di Monza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I giovani scienziati si mettono in mostra

Potrebbe interessarti su Zazoom

5Way: la realtà al servizio dei giovani designer

Un pop up store innovativo, dedicato ai talenti emergenti del campo della moda e del design. Tutto questo, e molto altro,? 5Way, una realt? creata da Roberto Castelluzzo e Ruth Read, due imprenditori italo australiani che con il lavoro e le competenze mettono a disposizione dei nuovi talenti gli strumenti giusti per emergere.