I giovani protagonisti a Giffoni con i cortometraggi sulla sana alimentazione

I giovani protagonisti di Giffoni sono tornati alla ribalta con cortometraggi dedicati alla sana alimentazione. Non solo durante l'estate al Giffoni Film Festival, ma anche attraverso iniziative scolastiche che promuovono la cultura cinematografica. L'ultimo evento, concluso con grande partecipazione, ha visto brillare la creatività e l'impegno dei ragazzi nella diffusione di messaggi importanti.

Non solo protagonisti in estate durante il Giffoni Film Festival, ma anche durante l’anno con iniziative collaterali che coinvolgono i giovani e le scuole nell’elaborazione di progetti e idee che alimentano la cultura cinematografica. Si è conclusa con grande successo e partecipazione presso la Cittadella del Cinema di Giffoni la dodicesima edizione di Cinefrutta, il . 🔗Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - I giovani protagonisti a Giffoni con i cortometraggi sulla sana alimentazione

