I giornali ebraici in Europa diventano stampa clandestina nel timore di attacchi

In Europa, i giornali ebraici hanno adottato forme di stampa clandestina per tutelarsi da potenziali attacchi. Un esempio emblematico è rappresentato dalla rivista "Judisches Berlin", che dieci anni fa venne consegnata in buste anonime, avvolte nel cellophane, evidenziando la crescente paura e la necessità di proteggere l'informazione della comunità ebraica.

Quando dieci anni fa la rivista della comunità ebraica di Berlino, lo "Judisches Berlin", venne consegnata a casa dei lettori dentro a una busta anonima, rivestita dal cellophane, senza scritte ide.

Approfondimenti da altre fonti

