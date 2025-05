I giocatori del Bologna cantano sotto la curva le note di Lucio Dalla | il video

Dopo la vittoria storica contro il Milan, i giocatori del Bologna si sono uniti in un coro emozionante sotto la curva, intonando le note indimenticabili di Lucio Dalla. Un momento di grande festa e orgoglio, celebrato con passione dai tifosi e immortalato nel video di Gianmarco Marchini. La Coppa Italia è finalmente in casa!

Grande festa dopo il match vittorioso con il Milan che ha consegnato ai rossoblù la Coppa Italia (video di Gianmarco Marchini) 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giocatori del Bologna cantano sotto la curva le note di Lucio Dalla: il video

