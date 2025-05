I Gagliardetti d’Italia | il Carpi

I gagliardetti d'Italia ci portano a scoprire la storia del Carpi, club emiliano fondato nel 1909. I biancorossi hanno fatto la loro strada attraverso le categorie professionistiche, raggiungendo la Serie A nella stagione 2015-2016. Negli anni Ottanta e Novanta, il Carpi ha lasciato il segno, affermandosi come una realtà calcistica di valore.

I gagliardetti di un club emiliano: il Carpi. I biancorossi emiliani furono costituiti nel 1909 e annoverano diverse presenze nelle categorie professionistiche nel cui ambito ha anche disputato un campionato di serie A nella stagione 2015 – 2016. Il Carpi, negli anni Ottanta e Novanta, hanno utilizzato gagliardetti che riporta vano uno stemma costituito da uno scudo in campo bianco con due strisce orizzontali rosse nonché un ancile che conteneva lo stemma comunale che ritrae una pianta di carpino sradicata alla cui sommità è presente un falcone ad ali spiegate. Carpi anni ’90 Negli anni duemila, si registrarono, anche a seguito dell’adozione di un nuovo stemma, alcune piccole varianti nei gagliardetti. Infatti, agli inizi del duemila il gagliardetto presentava il nuovo scudo societario in campo bianco, riportante all’interno, in alto, la denominazione del club e in basso tre linee rosse che si affiancano al tradizionale stemma cittadino sulla destra. 🔗Leggi su Glieroidelcalcio.com