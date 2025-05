I fratelli Menéndez vicini alla libertà dopo 35 anni | per i due pena ridotta a 50 anni di carcere

Dopo 35 anni di detenzione, i fratelli Menéndez vedono finalmente un barlume di libertà. La loro pena, originariamente comminata all'ergastolo per l'omicidio dei genitori nel 1989, è stata ridotta a 50 anni con possibilità di libertà vigilata. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella loro vita dopo tre decenni di carcere.

È stata ridotta la pena per Lyle ed Erik Menéndez, i due fratelli che nel 1989 uccisero i genitori a Beverly Hills. I due, condannati all'ergastolo nel 1996, sono da 35 anni in carcere e si sono visti ridurre la pena a 50 anni di reclusione con possibilità di libertà vigilata. I fratelli potranno presentarsi davanti a un giudice per discuterne in termini. 🔗Leggi su Fanpage.it