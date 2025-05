I Foo Fighters tornano live | il primo concerto il 4 ottobre 2025

Dopo una lunga attesa, i Foo Fighters tornano finalmente sul palco! Il primo concerto si terrà il 4 ottobre 2025, segnando la loro ripresa dopo l'ultimo spettacolo nell'agosto 2024. Questo imperdibile evento sarà parte del programma del Gran Premio di Singapore, con altre date potenzialmente in arrivo. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

Dopo un lungo periodo di assenza, i Foo Fighters torneranno live. L’ultimo concerto risaliva ad agosto 2024, mentre il prossimo avrà luogo il 4 ottobre 2025; nel frattempo, tuttavia, potrebbero essere annunciate nuove date. L’esibizione sarà inserito nell’intrattenimento del Gran Premio di Singapore di Formula 1, che interesserà il weekend del 3-5 ottobre. Oltre alla band, che suonerà al termine delle prove ufficiali, sono previsti anche live di Alan Walker e dei Crowded House -entrambi nella giornata di sabato- C-Dragon e CL; la chiusura dello show è invece affidata a Smashing Pumpkins e a Elton John. Il ritorno dei Foo Fighters dopo lo scandalo di Dave Grohl. Quello del 4 ottobre sarà il primo concerto del gruppo da quando, nel settembre 2024, il frontman Dave Grohl ha ammesso di avere avuto una figlia fuori dal matrimonio. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Foo Fighters tornano live: il primo concerto il 4 ottobre 2025

Su questo argomento da altre fonti

I Foo Fighters tornano sul palco per il Gran Premio di Formula 1

Come scrive rockol.it: 14 mag 2025 - La band si esibirà il 4 ottobre a Singapore. Il giorno dopo ci sarà il rientro live di Elton John ...

Tornano i Foo Fighters

Riporta rollingstone.it: Erano sostanzialmente spariti dalla circolazione. Anche Dave Grohl ha mantenuto un profilo basso dopo avere annunciato di avere avuto una figlia fuori dal matrimonio, ma negli ultimi mesi ha intensifi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bloober Team svela un nuovo trailer live action per The Medium

Nella giornata di oggi Bloober Team ha rivelato un nuovo trailer dal vivo dedicato all’atteso horror psicologico The Medium.