i fenicotteri pescano così le loro prede è ingegnoso

I fenicotteri, simbolo di eleganza e grazia, rivelano un lato sorprendente e audace: sono predatori astuti. Con la loro tecnica unica di creare piccoli tornado d’acqua, catturano gamberetti di salina, fonte del loro caratteristico colore rosa. Scopriamo insieme questo affascinante comportamento che combina bellezza e ingegno nella ricerca del nutrimento.

Sembrano degli uccelli aggraziati ed eleganti (e di fatto lo sono), ma i fenicotteri sono anche feroci predatori. Per nutrirsi cacciano ogni i gamberetti di salina ( che danno lo splendido colore al loro piumaggio ) e per farlo creano piccoli tornado d’acqua che intrappolano i malcapitati. E grazie a una ricerca condotta da un team di scienziati californiani, sappiamo esattamente come fanno: combinando alla perfezione becco e zampe. I fenicotteri non se ne stanno ad aspettare che il cibo arrivi. I loro piedi palmati, morbidi e flessibili, si muovono come se scivolassero sul fondo. Questo “ballo” non è solo bello da vedere: serve a smuovere il sedimento sul fondo del lago. Quando il fenicottero solleva un piede, la membrana tra le dita si richiude, evitando di creare resistenza o di rimanere incollata al fango. 🔗Leggi su Cultweb.it