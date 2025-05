i dettagli che israele nota di più nella visita mediorientale di trump

Durante la recente visita di Trump in Medio Oriente, Israele ha notato dettagli significativi che potrebbero influenzare le dinamiche regionali. L’attenzione si concentra su Gerusalemme e l’impatto della nuova tregua tra Israele e Hamas, avviata il 19 gennaio, all’inizio del mandato di Trump. Il suo approccio sembra promettere cambiamenti rilevanti nella geopolitica della regione.

Gerusalemme. Come nel caso dell'ultima tregua tra Israele e Hamas scattata il 19 gennaio, calcio d'avvio del nuovo mandato, anche questa volta il turbine Trump in medio oriente ha portato.