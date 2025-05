I Delta V celebrano 30 anni di musica al Lupus in Fabula

I Delta V celebrano 30 anni di musica al Lupus in Fabula, portando in scena il 17 maggio a Nimis (UD) un mix avvincente di elettronica e post-punk. Questo live rappresenta un ritorno carico di simboli, unendo storia, innovazione ed energia, in un tempio della musica che da anni accoglie i migliori talenti della scena italiana.

Il culto dell'elettronica e del post-punk rivive il 17 maggio a Nimis (UD), con un live che unisce storia, innovazione ed energia Un ritorno carico di simboli. I Delta V, pionieri della scena elettronica italiana, scelgono il Lupus in Fabula di Nimis – da anni tempio indiscusso della musica.

Delta v festeggiano 30 anni con il singolo nazisti dell’illinois e un tour a maggio

Come scrive gaeta.it: Il gruppo delta v celebra 30 anni di carriera con il singolo nazisti dell’illinois e un tour che riflette sulle sfide sociali attuali, anticipando un nuovo album previsto per il 2025.

Il grande ritorno dei Delta V!

Si legge su laltrapagina.it: Dopo aver segnato la scena elettronica italiana con il loro stile inconfondibile, i DELTA V tornano dal vivo con il tour “NAZISTI DELL’ILLINOIS”, dieci date nei club italiani per celebrare i 30 anni d ...

Delta V: la musica si è appiattita. E le libertà si stanno assottigliando

Da ilgiorno.it: La band celebra trent’anni all’Arci Bellezza: "Raccontiamo quel che siamo stati e come siamo diventati. Per tornare sulla strada non volevamo aspettare l’uscita del nuovo album prevista per l’autunno" ...

