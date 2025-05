I conti delle big tech potrebbero consolidare il rialzo di Wall Street, sostenuta dai risultati positivi di Trump. In arrivo dati economici cruciali, tra cui i bilanci di importanti aziende, come Walmart, che, con una capitalizzazione di quasi 800 miliardi di dollari, potrebbe influenzare significativamente le aspettative del mercato e la fiducia degli investitori.

Wall Street si è ringalluzzita dai risultati che sta ottenendo Trump. In arrivo una serie di dati economici importanti, inclusi i risultati aziendali di molti big, tra i quali spiccano quelli del gigante del retail Walmart, che capitalizza quasi 800 miliardi di dollari, i cui conti, oltre a stabilire la sua salute finanziaria, dovrebbero far luce sulle tendenze della spesa dei consumatori e sull’impatto delle tariffe all’importazione. Nelle prossime settimane toccherà ai giganti dei microprocessori, Nvidia e Broadcom, forti di capitalizzazioni la prima di oltre tremila miliardi di dollari, la seconda di un miliardo, i quali funzioneranno da termometro sulla salute dell’intelligenza artificiale, minacciata dai concorrenti cinesi e dal rischio dazi. Per molti investitori sarà il momento di verificare come sono andate le scommesse sui titoli che hanno in portafoglio. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it