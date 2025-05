I ’Contesti’ di Fariselli e Conti domani sera al Jazzamore

Domani sera, il Jazzamore si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il duo Stefano Fariselli e Raffaele Conti. Nel contesto del loro innovativo progetto musicale "Contesti", proporranno una serata unica all'insegna del talento, accompagnata da una cena prelibata. Non perdere l’occasione di vivere questa magnifica esperienza musicale a partire dalle 20!

Il Jazzamore ospita una serata esclusiva con il duo Stefano Fariselli e Raffaele Conti, che presenteranno il loro progetto musicale innovativo, Contesti. La performance, che seguirà la formula del cena-concerto, è in programma domani dalle 20. Il duo Stefano Fariselli (sax) e Raffaele Conti (fisarmonica) propone una musica che si muove in equilibrio tra esplorazione e familiarità. Con la fisarmonica e il sax come protagonisti, il duo dà vita a un repertorio che oscilla tra momenti di sperimentazione sonora e melodie evocative. Le composizioni, che si intrecciano e si rincorrono, creano paesaggi sonori ricchi di sfumature e geometrie ritmiche, invitando l’ascoltatore a perdersi nei dettagli timbrici e nei colori musicali, trovando significati personali all’interno di un linguaggio musicale non immediato ma profondamente evocativo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ’Contesti’ di Fariselli e Conti domani sera al Jazzamore

