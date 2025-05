I consiglieri del Pd sui negozi aperti fino a tarda sera | Giunta incoerente revochi le ordinanza coprifuoco per bar e locali

I consiglieri comunali del Partito Democratico, Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti, esprimono la loro opinione sull'incoerenza della giunta riguardo l'apertura dei negozi fino a tarda sera. Chiedono la revoca delle ordinanze di coprifuoco per bar e locali, in risposta alla proposta dell'assessore Zaira Zamparelli per i weekend estivi.

 Arriva la replica e il commento dei consiglieri comunali del Partito Democratico Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti in merito alla proposta lanciata dall'assessore Zaira Zamparelli di tenere i negozi aperti nei fine settimana estivi.

