I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - Concerto del Duo Iaquinta Serra soprano e pianoforte

Un'affascinante serata musicale attende il pubblico sabato 17 maggio alle 18 presso la suggestiva Chiesa delle Crocelle al Chiatamone. Ultimo appuntamento della stagione concertistica 2024/2025, il concerto vedrà protagonista il duo composto dal soprano Ilaria Iaquinta e dal pianista Giacomo Serra, con un repertorio che include opere di G. Verdi e F. Schubert.

Sabato 17 maggio alle ore 18, presso la bellissima Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, ultimo appuntamento della stagione concertistica 20242025 con il concerto del duo formato dal soprano Ilaria Iaquinta e dal pianista Giacomo Serra. In programma musiche di G. Verdi, F. Schubert, G.

