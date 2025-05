I comuni più ricchi della Liguria Genova lontanissima dalle prime posizioni

La Liguria si conferma regione di rilievo, con Portofino in testa alla classifica dei comuni più ricchi d’Italia per reddito medio annuo. Sorprendentemente, Genova si trova lontana dalle prime posizioni. Il Report nazionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze mette in luce le disparità economiche, attirando l’attenzione su questa affascinante regione.

La Liguria è sicuramente la regione più al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi. Impossibile non pensare a Portofino, comune più ricco d’Italia per reddito medio annuo con i suoi 88.141,41 euro. Ovviamente la classifica dei comuni più ricchi della Liguria è guidata dal comune situato sul golfo del Tigullio con tutti gli altri ampiamente distaccati. Basti pensare che Vezzi Porto, secondo in questa speciale graduatoria, ha fatto registrare un reddito medio annuo di 36.302,00, una cifra di tutto rispetto in tutte le altre regioni d’Italia ma che in Liguria relega il comune al secondo posto. Tra le curiosità l’unica presenza della provincia di Spezia è data da Portovenere in una top 10 che vede la provincia di Genova e quella di Savona dividersi tutte le altre posizioni. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I comuni più ricchi della Liguria, Genova lontanissima dalle prime posizioni

Potrebbe interessarti su Zazoom

DPCM Natale : Il governo ci ripensa, spostamenti solo tra i piccoli Comuni

Come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e confermato dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Regioni), "toccherà al Parlamento" decidere sulle eccezioni natalizie, "assumendosi tutte le responsabilità".