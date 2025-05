I carabinieri sventano un furto a Ceriano | arrestati 2 uomini

I carabinieri di Cesano Maderno hanno messo fine a un tentativo di furto a Ceriano Laghetto, arrestando in flagranza due uomini italiani di 56 e 30 anni. I malviventi sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare una motocicletta all’interno di una villetta in via San Francesco d’Assisi. Il fatto è successo...

I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza di reato due uomini italiani residenti a Ceriano Laghetto, rispettivamente di 56 e di 30 anni, colti sul fatto mentre cercavano di rubare una motocicletta da una villetta di Ceriano in via San Francesco d'Assisi. Il fatto è successo.

