I carabinieri sequestrano 90 chili di molluschi bivalvi provi di certificazioni

I carabinieri del nucleo radiomobile di Giarre hanno sequestrato 90 chili di molluschi bivalvi privi di certificazioni, dopo aver fermato un’auto sospetta nel centro abitato. Il conducente, notando la presenza dei militari, ha rallentato bruscamente, suscitando l'interesse degli agenti che hanno avviato controlli più approfonditi.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno effettuato un controllo su un’auto sospetta in transito nel centro abitato. Alla vista dei militari, il conducente ha repentinamente rallentato la marcia, destando così l’attenzione dell’equipaggio che ha immediatamente. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - I carabinieri sequestrano 90 chili di molluschi bivalvi provi di certificazioni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sequestro di 79 chili di marijuana e arresti tra Padova e Treviso in operazione dei carabinieri

Riporta gaeta.it: Intervento dei carabinieri e controllo nell ... complesso condominiale noto per essere stato sede di sequestri di droga in passato. Già a settembre 2022, in quest’area erano stati trovati 24 chili di ...

Oltre 20 chili di cocaina nel magazzino della droga

Secondo toscanamedianews.it: L'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di un giovane. La droga è stata sequestrata: nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato 700mila euro CAPANNORI — Ventiquattro chili di cocaina ...

Carabinieri sequestrano discarica abusiva di rifiuti a Crotone

ansa.it scrive: I carabinieri hanno sequestrato a Crotone un terreno utilizzato come discarica abusiva di rifiuti, denunciando in stato di libertà un sessantaduenne con l'accusa di avervi sversato ottanta metri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI : I CAVALLI DEI CARABINIERI, I GALLETTI CANTERINI E I MICIONI DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Belli ed eleganti, sfileranno il 5 giugno nel carosello storico dell’Arma dei Carabinieri. Ecco Boys e Child, cavalli abbandonati, maltrattati, confiscati e restituiti alla vita dalla Fanfara a cavallo dei Carabinieri.