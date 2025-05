i carabinieri a casa di andrea sempio e dei suoi genitori

All'alba di oggi, i carabinieri hanno avviato una perquisizione nell'abitazione di Andrea Sempio e dei suoi genitori a Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, un caso che ha riacceso l'attenzione mediatica grazie alla recente riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia.

🔗Leggi su Lidentita.it