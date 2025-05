I Campi Flegrei verso lo stato di emergenza

I Campi Flegrei si trovano in una situazione critica, con il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che annuncia la possibile dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Il recente sciame sismico, con tre scosse avvertite dalla popolazione in soli due mesi, solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla necessità di interventi urgenti per fronteggiare la crisi.

Il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha dichiarato dalla sua pagina Facebook: “il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell’area dei Campi Flegrei. Il provvedimento risponderebbe essenzialmente all’esigenza di assicurare, in . I Campi Flegrei verso lo stato di emergenza Il Blog di Giò. 🔗Leggi su Ilblogdigio.it

