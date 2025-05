i campi flegrei tremano ancora nuova scossa di magnitudo 3 1

I Campi Flegrei tornano a tremare con una nuova scossa di magnitudo 3.1 avvertita anche a Napoli. L'evento sismico, registrato dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, è stato rilevato alle 14.23 con epicentro ad Agnano, segnalando un allerta per la popolazione dopo lo sciame sismico di ieri.

AGI - Dopo lo sciame sismico di ieri, nuovo movimento tellurico avvertito dalla popolazione anche a Napoli nei Campi flegrei. Alle 14.23 l'Osservatorio vesuviano dell'Ingv registra una scossa di magnitudo 3.1 con epicentro ad Agnano, quartiere al confine con Pozzuoli, in via Pisciarelli e profondità 2 chilometri. Ieri la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione anche a Napoli. L'epicentro a 3 km da Pozzuoli e a 12 da Napoli. Era stata preceduta da una di magnitudo 2.1 e seguita da un'altra, alle 12:25, di magnitudo di 3.5 a 2.8km di profondità nell'area flegrea e avvertita distintamente anche nella città di Napoli. "Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell'area dei Campi Flegrei". 🔗Leggi su Agi.it