I bus non si presentano | centinaia di tifosi del Bologna rimangono a piedi

Un'imprevista complicazione ha creato malumori tra i tifosi del Bologna: i bus per la finale di Coppa Italia non si sono presentati, lasciando centinaia di sostenitori a piedi. Mercoledì 14 maggio alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, i rossoblù affronteranno il Milan, un appuntamento atteso da migliaia di fan pronti a sostenere la loro squadra.

Mancano sempre meno ore alla finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan che si giocherà alle ore 21 di mercoledì 14 maggio. La sede prestabilita è lo stadio Olimpico di Roma, e ovviamente sono migliaia i tifosi rossoblù che si sono organizzati per assistere alla partita dal vivo.

bolognatoday.it scrive: I pullman mancanti sarebbero almeno sei, mentre un altro mezzo partito dall’Emilia si è dovuto fermare in autogrill per un guasto ...

