I bermuda non perdono di appeal col passare del tempo anzi rappresentano l' alternativa adulta agli shorts

I bermuda, simbolo di eleganza senza tempo, si affermano come l'alternativa raffinata agli shorts. Con la loro lunghezza al ginocchio e un allure sartoriale, rappresentano un must-have primaverile, capaci di abbinarsi perfettamente sia a look maschili che femminili. Essenziali e ricercati, aggiungono un tocco distintivo a ogni outfit, mantenendo intatto il loro fascino.

M olto di più di un paio di semplici pantaloncini. Corti il giusto, essenziali e ricercati, con quel twist maschile che piace anche alla donna più femminile: i bermuda eleganti sono i protagonisti dell’outfit a primavera. La versatile lunghezza al ginocchio e l’ allure sartoriale sono le caratteristiche che rendono questi pantaloni a metà gamba un passe-partout a tutte le età, da indossare in ufficio e nel tempo libero. Passione bermuda: cinque look per abbinarli con eleganza X Leggi anche › Il look del giorno, con i bermuda di jeans che diventano l’alternativa elegante agli shorts Paura di mostrare le ginocchia? Anche le più scettiche, nella Primavera-Estate 2025, dovranno ricredersi, grazie a nuovi modelli dal taglio morbido e donante, che vestono alla perfezione chi ha 20 come 30, 40, 50 e 60 anni. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I bermuda non perdono di appeal col passare del tempo, anzi, rappresentano l'alternativa "adulta" agli shorts

