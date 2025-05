I 5 segnali che fanno capire che è il momento di tagliare i capelli

Se hai la sensazione che i tuoi capelli abbiano bisogno di una rinfrescata, non sei solo. Anche per chi teme il parrucchiere, ci sono segnali chiari che indicano che è il momento giusto per un cambio di look. Scopriamo i cinque segnali che ti diranno quando è tempo di tagliare i capelli.

Ci sono persone che non amano andare dal parrucchiere, un po’ per traumi passati di tagli infelici, un po’ perché non amano farsi toccare la testa. Poi ci sono quelle che fisicamente soffrono all’idea di tagliare anche solo un centimetro della lunghissima chioma. Eppure spesso una sforbiciatina è necessaria per avere i capelli sani e belli che ci meritiamo. Per chi cerca di incontrare le forbici dell’hairstylist il meno spesso possibile, ci sono dei segnali che fanno capire quando è il momento di tagliare i capelli. Per quanto ci si dedichi alla cura dei capelli con prodotti e hairstyle che li proteggono, anche la migliore hair care routine ha bisogno di un aiutino extra. Inutile quindi procrastinare. Più si rimanda l’appuntamento dal parrucchiere, più centimetri questi dovrà tagliare. Meglio quindi ascoltare per tempo i segnali che i nostri capelli ci mandano, senza ignorarli. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - I 5 segnali che fanno capire che è il momento di tagliare i capelli

