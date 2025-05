i 4 pillars sono cambiati

I 4 Pillars della AEW hanno subito un'evoluzione sorprendente. Nel 2020, MJF, Sammy Guevara, Darby Allin e Jack Perry/Jungle Boy rappresentavano il futuro luminoso del wrestling. Oggi, mentre il panorama cambia, è affascinante analizzare come questi talenti si siano adattati e cresciuti nel corso del tempo, dimostrando che il wrestling continua a evolversi incessantemente.

È particolare ritrovarsi a parlare dei 4 Pillars della AEW. La prima volta fu nel 2020 e pensavamo fosse giunto il momento per nuovi "fenomeni" di affacciarsi nel wrestling che conta. La compagnia aveva scelto i suoi: MJF, Sammy Guevara, Darby Allin e Jack PerryJungle Boy. Il tempo parla sempre. Svela i pregi e i difetti. Cambia anche le prospettive, gli obiettivi. Oggi questi quattro ragazzi (insieme, intendo) non sono più il focus della AEW. E non credo torneranno ad esserlo. Anche se per molto tempo (e in diversi articoli) avevo pensato ad una storyline, ad un takeover di questi giovani ai danni delle vecchie leve del wrestling. Paradossalmente, se la situazione non fosse stata così disastrata per loro, la storyline dei Death Riders sarebbe stata una manna dal cielo per avanzarli e proporli definitivamente all'attenzione del pubblico.